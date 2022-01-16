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Джордж Расселл рассказал о первом дне, проведённом на базе «Мерседеса»

Джордж Расселл рассказал о первом дне, проведённом на базе «Мерседеса»
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Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, каким образом он провёл первый день на базе команды.

«Всем привет! Сегодня мой первый официальный день на базе в Брэкли в качестве гонщика «Мерседеса», и, конечно, мне уже не терпится поскорее приступить к работе.

Сегодня я прошёлся по базе, повстречал разных людей, позанимался на симуляторе и стараюсь как можно лучше подготовиться к началу сезона.

Надеюсь, у всех были прекрасные рождественские и новогодние каникулы – в общем, скоро увидимся!» — сказал Расселл.

Публикация доступна в «твиттере» «Мерседеса».

Напомним, в сезоне-2021 Расселл занял 15-е место в общем зачёте гонщиков.

Ранее Расселл рассказал, чему ему нужно научиться, переходя в немецкую команду.

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