Экс-пилот IndyCar останется прикован к инвалидному креслу после аварии
Поделиться
Пилот Роберт Уикенс, выступавший в гонках IndyCar, рассказал о том, что он навсегда останется в инвалидном кресле после аварии в 2018 году.
«Сейчас я нахожусь на том этапе своей жизни, когда моё восстановление более или менее достигло плато в плане нейровосстановления, я больше не восстанавливаю свои мышцы.
Так что, к сожалению, похоже, что я буду сидеть в кресле до конца жизни, пока современная медицина и наука остаются на прежнем уровне. Но это прекрасная жизнь, я смог восстановить многие функции. Я могу стоять с поддержкой и могу сделать пару шагов с поддержкой.
Но если говорить о том, чтобы навсегда покинуть кресло, я не думаю, что сейчас это в моих планах», — приводит слова Уикенса The Race.
Комментарии
- 16 января 2022
-
23:24
-
22:39
-
21:52
-
20:47
-
19:19
-
18:02
-
17:02
-
15:56
-
15:52
-
14:44
-
13:49
-
12:54
-
11:55
-
11:03
-
10:19
-
05:30
-
00:55
-
00:02
- 15 января 2022
-
23:02
-
22:02
-
21:02
-
19:56
-
18:43
-
17:58
-
16:02
-
14:58
-
13:53
-
13:49
-
12:29
-
11:49
-
10:51
-
09:55
-
01:01
-
00:31
- 14 января 2022
-
23:52
Партнерский контент