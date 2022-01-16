Экс-пилот IndyCar останется прикован к инвалидному креслу после аварии

Пилот Роберт Уикенс, выступавший в гонках IndyCar, рассказал о том, что он навсегда останется в инвалидном кресле после аварии в 2018 году.

«Сейчас я нахожусь на том этапе своей жизни, когда моё восстановление более или менее достигло плато в плане нейровосстановления, я больше не восстанавливаю свои мышцы.



Так что, к сожалению, похоже, что я буду сидеть в кресле до конца жизни, пока современная медицина и наука остаются на прежнем уровне. Но это прекрасная жизнь, я смог восстановить многие функции. Я могу стоять с поддержкой и могу сделать пару шагов с поддержкой.



Но если говорить о том, чтобы навсегда покинуть кресло, я не думаю, что сейчас это в моих планах», — приводит слова Уикенса The Race.