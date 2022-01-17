«Альфа Ромео» до сих с открыта для работы с молодыми пилотами «Феррари»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, что его команда до сих пор открыта для сотрудничества с молодыми пилотами «Феррари».
«Мы предпочли другой вариант не потому, что у нас больше не будет возможности снова поработать с «Феррари» в будущем. Всё должно быть индивидуально, потому что сотрудничество с гонщиками нельзя планировать на 10 лет вперёд и говорить: «Хорошо, в следующие 10 лет вы получите новичка». «Феррари» не нужно, чтобы каждый год в Формулу-1 приходил новый гонщик. Мы должны работать в каждом конкретном случае, и это полностью понятно обеим сторонам», — приводит слова Вассёра Autosport.
Напомним, в следующем сезоне состав гонщиков «Альфа Ромео» полностью изменится. Он будет состоять из опытного представителя Финляндии Валттери Боттаса, перешедшего из «Мерседеса», и новичка Формулы-1 Гуаньюя Чжоу.
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