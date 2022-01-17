В «Альфа Таури» рассказали, какие узлы они возьмут от «Ред Булл» в 2022 году

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггингтон рассказал, какие узлы они возьмут для своего болида от «Ред Булл» в 2022 году.

«Мы возьмём коробку передач, гидравлику и заднюю подвеску от «Ред Булл» в 2022 году. Они обязались производить одинаковые детали для обеих команд, как того требует регламент.

Тонкое различие заключается в том, что все аэродинамические поверхности подвески, облицовка, должны быть предназначены для конкретной команды. Но механические части будут принадлежать «Ред Булл».



Передняя часть машины будет полностью нашей. За последние три года мы как бы смешивали и сочетали. Иногда мы брали больше, в первый год синергии (2019) мы взяли практически всю переднюю подвеску, затем мы взяли внутреннюю подвеску детали подвески, а в последний год мы всё смешали», — приводит слова Эггингтона The Race.