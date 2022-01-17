В Зандворте экологи продолжают требовать отменить Гран-при Нидерландов

Экологи организации Mobilization for the Environment (МОВ) и промоутеры Гран-при Нидерландов вновь встретятся в суде. В MOB настаивают, что промоутеры этапа предоставили неверную информацию о размере выбросов и рассчитывают на отзыв разрешения на проведение Гран-при.

«Юридическое требование к разрешениям заключается в том, что не должно быть никакой неопределённости относительно возможных вредных последствий для охраняемой экологии. По заключению экспертов, организаторы предоставили неверную информацию об уровне выбросов. Мы считаем, что никакой неопределённости в отношении экологии быть не может, в этой ситуации у судьи только один выход – аннулировать разрешение на проведение этапа в столь уязвимом с точки зрения экологии месте.

Дебаты о переносе в менее уязвимое место должны состояться как можно раньше. Оставлять неопределённость относительно будущего трассы в этом месте невыгодно никому», — приводит слова юриста организации Planetf1.