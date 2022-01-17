В Зандворте экологи продолжают требовать отменить Гран-при Нидерландов

Экологи организации Mobilization for the Environment (МОВ) и промоутеры Гран-при Нидерландов вновь встретятся в суде. В MOB настаивают, что промоутеры этапа предоставили неверную информацию о размере выбросов и рассчитывают на отзыв разрешения на проведение Гран-при.
«Юридическое требование к разрешениям заключается в том, что не должно быть никакой неопределённости относительно возможных вредных последствий для охраняемой экологии. По заключению экспертов, организаторы предоставили неверную информацию об уровне выбросов. Мы считаем, что никакой неопределённости в отношении экологии быть не может, в этой ситуации у судьи только один выход – аннулировать разрешение на проведение этапа в столь уязвимом с точки зрения экологии месте.
Дебаты о переносе в менее уязвимое место должны состояться как можно раньше. Оставлять неопределённость относительно будущего трассы в этом месте невыгодно никому», — приводит слова юриста организации Planetf1.
- 17 января 2022
-
13:58
-
13:49
-
13:13
-
12:03
-
10:54
-
09:45
- 16 января 2022
-
23:24
-
22:39
-
21:52
-
20:47
-
19:19
-
18:02
-
17:02
-
15:56
-
15:52
-
14:44
-
13:49
-
12:54
-
11:55
-
11:03
-
10:19
-
05:30
-
00:55
-
00:02
- 15 января 2022
-
23:02
-
22:02
-
21:02
-
19:56
-
18:43
-
17:58
-
16:02
-
14:58
-
13:53
-
13:49
-
12:29