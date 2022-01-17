Кими Райкконен выставил на продажу спорткар «Феррари» стоимостью около € 2 млн

Финский пилот Кими Райкконен выставил на продажу спорткар Ferrari F12 TDF, который стоит € 1,8 млн.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Carstar AG.

Пробег этой машины составляет всего 1800 км.

Также сообщается, что Райкконен совсем недавно уже продал одну машину «Феррари» из своей коллекции. Ей оказалась уникальная 488 Pista Piloti: на ней красуется номер 7, под которым финский гонщик выступал в Формуле-1, в оформлении машины использованы цвета итальянского флага, а на подголовниках вышито слово Iceman.

Год назад свою коллекцию автомобилей продал бывший напарник Райкконена, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Немец избавился сразу от восьми редких машин, среди которых тоже была Ferrari F12 TDF.

Напомним, сезон-2021 стал для представителя Финляндии последним в Формуле-1.