Кими Райкконен выставил на продажу спорткар «Феррари» стоимостью около € 2 млн

Финский пилот Кими Райкконен выставил на продажу спорткар Ferrari F12 TDF, который стоит € 1,8 млн.
Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Carstar AG.
Пробег этой машины составляет всего 1800 км.
Также сообщается, что Райкконен совсем недавно уже продал одну машину «Феррари» из своей коллекции. Ей оказалась уникальная 488 Pista Piloti: на ней красуется номер 7, под которым финский гонщик выступал в Формуле-1, в оформлении машины использованы цвета итальянского флага, а на подголовниках вышито слово Iceman.
Год назад свою коллекцию автомобилей продал бывший напарник Райкконена, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель. Немец избавился сразу от восьми редких машин, среди которых тоже была Ferrari F12 TDF.
Напомним, сезон-2021 стал для представителя Финляндии последним в Формуле-1.
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