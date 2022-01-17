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Источник: «Альпин» договорилась с Зафнауэром и BWT, Прост покидает команду

Источник: «Альпин» договорилась с Зафнауэром и BWT, Прост покидает команду
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Бывший чемпион мира Ален Прост покинул должность консультанта «Альпин», сообщает Motorsport. У него был годовой контракт с командой, и руководство решило не продлевать его на сезон-2022.

Также на прошлой неделе «Альпин» объявила, что исполнительный директор Марцин Будковски, который исполнял обязанности директора команды в 2021 году несмотря на то, что официально эта роль не существует, покинул команду. В настоящее время генеральный директор Лоран Росси на временной основе сам руководит командой.

Источники сообщают, что бывший директор команды «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр скоро будет назначен на аналогичную должность в англо-французской организации.

Кроме того, предполагается, что австрийская компания BWT станет главным спонсором «Альпин». Это позволяет предположить, что её традиционные розовые цвета станут частью ливреи команды в нынешнем году.

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