Райкконен не исключил, что не вернётся в гонки

Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен признался, что может никогда не вернуться в гонки.
«Гонка в Абу-Даби, вероятно, стала последней в моей карьере. С другой стороны, может быть, я ошибаюсь. Вот почему я не строю планов. Я не хочу загадывать вперёд, потому что впервые за долгое время мой рабочий график не диктует всю жизнь моей семьи. Уверен, что у меня ещё появятся интересные предложения. Если мне что-то понравится, то почему бы не согласиться? Тем не менее, сначала мне нужно немного отдохнуть.
Это иная история в сравнении с тем, что у меня было в 2009 году, когда я впервые покинул Формулу-1. В то время я участвовал в ралли и был так же сильно занят. Потом я участвовал в NASCAR, в тестах Ле-Мана и так далее. Теперь это совершенно другая история. Будет здорово провести время дома. Жена и дети ждут этого с нетерпением», — приводит слова Райкконена Autosport.
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