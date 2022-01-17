«Макларен» назвал дату презентации машины 2022 года

Команда Формулы-1 «Макларен» представит свой болид на сезон-2022 11 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба коллектива. Презентация пройдёт в технологическом центре «Макларена» в сотрудничестве с телеканалом Sky Sports. Начало презентации намечено на 22:00 по московскому времени.



Новый болид команды получит индекс MCL36.



Напомним, в прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо.



Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очка.

2. «Ред Булл» — 585,5.

3. «Феррари» — 323,5.

4. «Макларен» — 275.

5. «Альпин» — 155.

6. «Альфа Таури» — 142.

7. «Астон Мартин» — 77.

8. «Уильямс» — 23.

9. «Альфа Ромео» — 13.

10. «Хаас» — 0.