«Макларен» назвал дату презентации машины 2022 года
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Команда Формулы-1 «Макларен» представит свой болид на сезон-2022 11 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба коллектива. Презентация пройдёт в технологическом центре «Макларена» в сотрудничестве с телеканалом Sky Sports. Начало презентации намечено на 22:00 по московскому времени.
Новый болид команды получит индекс MCL36.
Напомним, в прошлом году «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов. Команду представляли британец Ландо Норрис и австралиец Даниэль Риккардо.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. «Мерседес» — 613,5 очка.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.
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