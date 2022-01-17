Риккардо: болельщики хотят видеть борьбу «Феррари» и «Макларена» за победы в гонках

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо считает, что противостояние британской команды с «Феррари» является самым ожидаемым для болельщиков.



«У «Макларена» и «Феррари» в последние годы всё шло не очень хорошо, но теперь две лучшие команды в истории возвращаются на свой уровень и сражаются между собой. Хочется, чтобы такая борьба велась за победы в гонках. Я уверен, что это именно та история, которую хотят видеть многие болельщики.



Прекрасно, когда есть за что бороться. Если бы в 2021 году «Ред Булл» и «Мерседес» были слишком далеко впереди, а «Феррари» — далеко позади, то сражение за третью строчку было бы не настолько захватывающим. Для меня, как для пилота, когда гаснут стартовые огни и начинается заезд, не так важно, какая раскраска у другой машины. Если у меня есть шанс победить соперника, я буду стараться сделать это в любом случае», — цитирует Риккардо Autosport.