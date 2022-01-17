Грожан рассказал о судьбе его тестов с «Мерседесом»

Французский гонщик Ромен Грожан рассказал, что его возможные тесты с командой Формулы-1 «Мерседес» по-прежнему есть в планах.
«Я отправил Тото Вольфу сообщение после Абу-Даби. Я дал ему пару недель, а затем написал ещё раз. Он ответил. Тото начал со «Спасибо», а закончил словами: «Нам нужно, чтобы ты побывал за рулём этой машины в этом году».
Да, эти тесты всё ещё в планах. В прошлом году было несколько вещей, которые не облегчили задачу. В этом году я не смогу участвовать в Гран-при Франции, потому что на этот уик-энд у нас намечена гонка в Айове.
Но «Мерседес» знает, что я хочу это сделать, даже несмотря на то, что моей шее будет очень плохо, поскольку мои мышцы там не такие крепкие, как раньше. Можете спросить у Пато О'Уорда, каково ему было пересесть в машину Формулы-1 после IndyCar.
Но да, мы по-прежнему хотим устроить эти тесты. Однако сейчас моё основное внимание сосредоточено на том, чтобы выиграть гонки с «Андретти», — приводит слова Грожана F1i.
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