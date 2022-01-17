Сергей Вязович высказался о будущем «МАЗ-СПОРТавто» в ралли-рейдах

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович высказался о будущем команды.



«Мы вариант c выходом из структуры завода рассматривали ещё до санкций. Но тогда возникает вопрос с финансированием команды. Наше законодательство не совсем приспособлено к тому, чтобы юридическое лицо могло получить безвозмездную спонсорскую помощь. И если мы станем отдельной структурой — с этим будут проблемы. Особенно с учётом того, что наш вид спорта не является олимпийским.



Мы работники завода и зарплату получаем, как простые заводчане. Расходы, необходимые для выезда на гонки, ложатся на МАЗ и партнёров. С нашей стороны мы обеспечиваем рекламу автомобильному заводу. Хотя рынок сбыта для нашей продукции в Европе — самый маленький. Основные покупатели — это страны постсоветского пространства. Но к какому бы решению мы ни пришли, в любом случае продолжим выступать на технике МАЗа.



Продолжаем работать, дополнительный отпуск в связи с отменой «Дакара» для нас не появился. Настроение, конечно, чуть другое — и это по ребятам видно, они переживают. Но с нынешнего года меняется технический регламент «Дакара». Поэтому сейчас работаем над омологацией техники. Не прекращается и физическая подготовка спортсменов.



Конечно, «Дакар» — самая значимая. Однако для нас ничего не меняется на российских чемпионатах и «Шёлковом пути». Кроме того, нас ждут в апреле в Казахстане. И для СМИ эти состязания будут более привлекательными: ведь все хотят увидеть борьбу «МАЗа» и «КАМАЗа». Наш уровень не по зубам другим соперникам», — приводит слова Вязовича AV.by.