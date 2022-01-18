Вязович рассказал, из-за чего у «МАЗа» был конфликт с «КАМАЗ-мастер»

Руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, из-за чего отношения его команды с «КАМАЗ-мастер» стали напряжёнными.

«Бывали разные случаи. Например, в 2018 году Антон Шибалов вытянул меня и мы не потеряли второе место. Но после этого Антону пришлось пропустить следующий «Дакар». Не знаю почему — так совпало.

Конфликтная ситуация с «КАМАЗом» у нас случилась на гонке в Туркменистане. В первый день чемпионата Мардеев просчитался с топливом, оно закончилось после финиша. И на лиазоне он опоздал на 18 минут. Ему должны были дать штраф на следующий день, но организаторы этого не сделали, на что мы обратили их внимание. В итоге те самые 18 штрафных минут прилетели «КАМАЗу» на последнем этапе, когда у них уже не было шансов отыграться, даже если бы они поменяли тактику. И всё выглядело так, будто мы подстроили эту несправедливую ситуацию. Тогда наши отношения стали напряжёнными.

После этого, в 2019 году, я перевернулся перед финишем, обгоняя Мардеева. Российский экипаж остановился и спросил, всё ли у нас в порядке, но ставить нас на колёса отказался. И после Туркменистана я на месте Мардеева, наверное, поступил бы точно так же. Поэтому есть разные гоночные ситуации, когда пилот или экипаж должен принять решение, основываясь на собственной интуиции. С человеческой точки зрения очень обидно, когда мимо тебя проезжают. Но и мы так делали. Потому что ошибка соперника — это твой шанс», — приводит слова Вязовича av.by.