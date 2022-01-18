Прост: сезон 2021 года был разрушительным для «Альпин», я не участвовал в принятии решений

Ален Прост, покинувший пост консультанта «Альпин», высказался по поводу исполнительного директора команды Лорана Росси.



«Босс не приветствует вас, когда вы приезжаете на трассу. Росси хочет быть один, чтобы никто не мешал ему. Он сказал мне в Катаре, что больше не нуждается в советах, и всё же предложил мне контракт в Абу-Даби, от которого я отказался.

Дело в том, что Лоран Росси хочет быть в центре внимания, в то время как меня интересуют принадлежность к команде и возможность принимать решения.

В сентябре 2020 года Лука Де Мео предложил мне стать президентом «Альпин». В принципе, я согласился, но уход Абитебуля и приход Росси поставили это назначение в «режим ожидания». Сезон 2021 года был разрушительным, слишком сложным, я не участвовал в принятии решений, а иногда и не разделял их, но я должен был следовать выбранному направлению», — приводит слова Росси AS.