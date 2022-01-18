Дрифтер, признанный открытием сезона RDS GP, рассказал о машине на 2022 год

Пилот команды «Форвард Авто» в Российской дрифт-серии RDS GP Роман Тиводар рассказал о подготовке к новому сезону в RDS GP.

«Автомобиль меняется к новому сезону по двигателю, хотя это и не означает, что мы полностью отказываемся от старого мотора. Мы оставляем возможность в случае чего подкинуть и старый двигатель. Но самое главное изменение, помимо двигателя, касается кузова. У машины мы отрезаем заднюю часть — металлические детали заменяем на пластиковые, карбон-кевларовые, что позволит нам получить пластичную «корму». Соответственно, когда мы подъезжаем вплотную к стенам и допускаем лёгкий контакт, то металлические части жёсткие и корректируют машину — её может сдвинуть с траектории или вообще можно сильно въехать в стену. А пластик деформируется, но не передаёт энергию на кузов, что позволяет не так сильно беспокоиться о каких-то контактах.

Все остальные технические изменения вроде переноса радиатора — вынужденная мера из-за смены мотора, но в целом автомобиль внешне останется похожим на тот, что был. Замена двигателя связана не столько с мощностью, сколько дело в запасе прочности и надёжности. Будут добавлены 50-100 л.с., но это точно безопасные 800 л.с. мощности, которые, я надеюсь, позволят по примеру Гочиного автомобиля провести весь сезон без технических проблем и без смены двигателя. Основные изменения нацелены именно на то, чтобы сделать машину надёжной — чтобы механики и вся команда не беспокоились, что двигатель может подвести в самый неподходящий момент, чтобы не приходилось менять мотор ночью. Мы хотим сделать автомобиль надёжнее, и это главное, над чем мы сейчас работаем. Думаю, наша команда приняла правильное решение — к следующему сезону у нас будет новая машина с большим потенциалом. Будем стараться в 2022 году полностью его раскрыть», — приводит слова дрифтера официальный сайт «Ред Булл».

Напомним, ранее организаторы Российской дрифт-серии представили календарь сезона-2022. В новом чемпионате также заявлены семь этапов, которые должны пройти в пяти городах на шести разных трассах.