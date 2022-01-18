Брандл: поведение Вольфа в Абу-Даби совершенно неприемлемо, и он это знает

Экс-пилот Мартин Брандл считает, что боссы команд Формулы-1 не должны влиять на решения гоночного директора во время заездов.

«В первом инциденте с машиной безопасности в Абу-Даби, когда машина Антонио Джовинацци сломалась, Тото Вольф говорил по радио Маси: «Эй, Майкл, никакой машины безопасности», пытаясь повлиять на решение о безопасности.



Это совершенно неприемлемо, и Тото это знает. Мы не можем этого допустить. Раньше, во времена работы Чарли Уайтинга и Херби Блаша, они бы могли попытаться связаться с Чарли, а Херби ответил бы им: «Чарли сейчас занят, он ответит вам позже». Конечно, он не перезванивал, потому что был занят тем, что разбирался с беспорядком на трассе и пытался понять, когда можно будет возобновить гонку.

Мы видели это в Саудовской Аравии, в Сильверстоуне, когда директора команд поднимались в офис стюардов и пытались возразить им в середине гонки. Этому должен быть положен конец.



Вы можете представить себе тренера футбольного клуба, который бежит на поле, спорит и говорит судье, какие решения он будет принимать дальше? Нет, такого быть не может», — приводит слова Брандла GPFans.