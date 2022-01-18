Стала известна дата презентации нового болида «Мерседеса»

Команда «Мерседес» в своём «твиттере» объявила, что презентация нового болида состоится 18 февраля.

«Мы рады сообщить, что наш болид Формулы-1 2022 года будет официально представлен в пятницу, 18 февраля, в рамках специального цифрового мероприятия в Сильверстоуне.



Наш болид 2022 года будет называться Mercedes-AMG F1 W13 E Performance, продолжая технологический лейбл E Performance, используемый в названиях и значках всех новых гибридных автомобилей Mercedes-AMG.



В день презентации автомобиля будет предоставлен широкий спектр материалов, включая первые изображения, техническую информацию, профили ключевых фигур нашей команды и вопросы и ответы с членами нашего высшего руководства.



Позднее в тот же день состоится шейкдаун W13, чтобы провести первичные проверки всех систем на трассе в Сильверстоуне», — говорится в заявлении команды.

Расписание презентаций перед сезоном-2022



10 февраля — «Астон Мартин»;

11 февраля — «Макларен», 22:00 мск;

17 февраля — «Феррари»;

18 февраля — «Мерседес».