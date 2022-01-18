Задай вопрос победителям «Дакара» из команды «КАМАЗ-мастер»!
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В ближайшее время гостями редакции «Чемпионата» станут представители команды «КАМАЗ-мастер» — чемпион ралли-марафона «Дакар»-2022 Дмитрий Сотников, который одержал победу второй год подряд, занявший в гонке второе место Эдуард Николаев (пятикратный победитель «Дакара») и бронзовый призёр ралли Антон Шибалов. У вас есть возможность задать персональный вопрос камазовцам!
Вопросы можно присылать на электронный адрес ekustov@rambler-co.ru либо оставлять в комментариях к этой новости. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Если пишете на почту, рядом с вопросом обязательно указывайте своё имя или ник на «Чемпионате».
Ралли-марафон «Дакар»-2022 прошёл в Саудовской Аравии со 2 по 14 января.
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