Задай вопрос победителям «Дакара» из команды «КАМАЗ-мастер»!

В ближайшее время гостями редакции «Чемпионата» станут представители команды «КАМАЗ-мастер» — чемпион ралли-марафона «Дакар»-2022 Дмитрий Сотников, который одержал победу второй год подряд, занявший в гонке второе место Эдуард Николаев (пятикратный победитель «Дакара») и бронзовый призёр ралли Антон Шибалов. У вас есть возможность задать персональный вопрос камазовцам!



Вопросы можно присылать на электронный адрес ekustov@rambler-co.ru либо оставлять в комментариях к этой новости. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Если пишете на почту, рядом с вопросом обязательно указывайте своё имя или ник на «Чемпионате».



Ралли-марафон «Дакар»-2022 прошёл в Саудовской Аравии со 2 по 14 января.