Бывший пилот Формулы-1 объяснил причину молчания Льюиса Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Джон Уотсон поделился мнением о причинах отсутствия каких-либо комментариев со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после окончания минувшего сезона Формылы-1.
«Я думаю, сразу после исхода финальной гонки все его мысли были о том, что всё получилось очень неправильно. И в этом вопросе я бы не стал с ним спорить. Мне кажется, что он не торопится и не делает никаких заявлений, потому что оставил всё на откуп своей команде.
На самом деле это проблема команды, поэтому я считаю, что его решение не давать никаких публичных комментариев связано с тем, что он чувствует, что лица, которые смогут повлиять на что-то, связаны с командой – именно команда может повлиять на какие-то изменения. Но смены чемпиона мира всё-таки не будет, и это точно», — приводит слова Уотсона Racingnews365.
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