Число комплектов шин на уик-энд в 2022 году останется не за командами Ф-1, а за «Пирелли»

В 2022 году команды не будут самостоятельно выбирать, сколько комплектов шин каждого состава получат их пилоты на гоночный уик-энд, как было до 2020 года. Напомним, последние два сезона такой выбор оставался за шинниками в целях оптимизации производства в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола, команды не пожелали возвращаться к практике, которая действовала до 2020-го, и предпочли оставить всё как есть.



«Команды обратились к нам, сказав, что в действительности система довольно хороша, и они хотели бы, чтобы она сохранилась и впредь. Таким образом, это было не наше решение. Команды сказали нам, что в таком случае все находятся в одинаковых условиях, поэтому ни у кого нет каких-либо преимуществ», — приводит слова Изолы RaceFans.