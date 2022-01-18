Кристиан Хорнер: в новом сезоне мы можем получить неожиданные результаты

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что в новом сезоне Формулы-1 можно ожидать сюрпризов.



«Будут ли сюрпризы? Конечно, и всё из-за этого нового регламента. Как итог — будут и победители, и проигравшие. А из этого следует, что мы можем получить неожиданные результаты, которых никто и представить не мог. Но это будет зависеть от решений, которые команды сумеют найти для преодоления различных проблем», — приводит слова Хорнера Racingnews365.



Напомним, чемпионом мира по итогам прошлого сезона Формулы-1 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Кубок конструкторов по итогам сезона-2021 достался «Мерседесу». «Ред Булл» стал вторым.