Стало известно, когда специалист, с которым судился «Ред Булл», перейдёт в «Астон Мартин»

Экс-глава отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэн Феллоуз присоединится к «Астон Мартин» 2 апреля нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба британской команды.



До этого срока специалист будет работать в «Ред Булл».



«Мы рады, что достигли соглашения с «Ред Булл», по которому Дэн сможет раньше запланированного освободиться от обязательств по контракту. Все мы с нетерпением ждём, когда он присоединится к нашей команде», — сказал исполнительный директор «Астон Мартин» Мартин Уитмарш.



«Я провёл много счастливых лет в «Ред Булл» и горжусь тем, чего мы достигли. А сейчас я с нетерпением жду следующего сезона и нового вызова», — дал комментарий Феллоуз.



Напомним, в начале января стало известно, что «Ред Булл» и покидающий её Феллоуз стали участниками первого судебного заседания. Поводом для него послужили условия ухода специалиста.