«Это просто смешно». Пилот IndyCar — о системе очков для получения суперлицензии ФИА

Мексиканcкий пилот IndyCar Патрисио О'Уорд выразил недовольство системой набора очков для получения необходимой для выступления в Формуле-1 суперлицензии ФИА. Сейчас у Патрисио их не хватает.
«Это просто смешно, что тот, кто был четвёртым и третьим в чемпионате IndyCar, не может набрать 40 очков для суперлицензии. Думаю, многие гонщики согласятся со мной. Насколько я понимаю, четвёртое место даёт 10 баллов, третье – 20. Похоже, что у меня 30 баллов для суперлицензии. Если тебя не хотят видеть, то обычно говорят: «Прости, парень, у тебя есть ещё год на то, чтобы заработать недостающие 10 очков.
Кто знает, получится у меня всё-таки попасть в Формулу-1 или нет. Но это мечта моего детства, и она будет со мной всегда», — приводит слова О'Уорда Motorsport.
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