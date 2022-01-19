Ален Прост: шансы на то, что Хэмилтон останется — 50 на 50

Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился мнением о перспективах семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона продолжить карьеру. В нынешнее межсезонье ходит много слухов о возможном уходе Хэмилтона из Формулы-1.



«У меня была другая ситуация. Но я понимаю, что чувствует Хэмилтон. В Абу-Даби он провёл фантастическую гонку. Он был быстрее, титул был почти в его кармане. И не забывайте, что это мог быть рекордный, восьмой титул, а это многое для него значит. Конечно, в такой ситуации ты чувствуешь сильное разочарование, потому что не знаешь, что случится в будущем. Не знаешь, что будет при новом регламенте.



Я хорошо понимаю Льюиса. Думаю, в его случае шансы где-то 50 на 50, ему нужно сделать выбор. Надеюсь, что он останется и продолжит бороться. Но я не знаю, это очень личный выбор, всё зависит от пилота. Но я всё равно думаю, что Льюис вернётся. Надеюсь, что так, потому что потеря такого пилота будет очень досадной для Формулы-1», — приводит слова Проста RacingNews365.