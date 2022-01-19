В «Мерседесе» не смогли подтвердить, что Хэмилтон примет участие в презентации W13

Команда Формулы-1 «Мерседес» не знает, будет ли семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон присутствовать на презентации новой машины W13, которая состоится в Сильверстоуне 18 февраля 2022 года, сообщает Daily Mail. Как сообщает источник, представитель команды не смог подтвердить присутствие Хэмилтона на мероприятии.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого обижен Хэмилтон из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.
18 декабря в Лондоне состоялась встреча между генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом, на которой обсуждался финал сезона-2021. Встреча прошла в дружеской обстановке.
При этом, как сообщают источники, у Майкла Маси есть достаточная поддержка, чтобы сохранить свой пост.
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