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Зак Браун подтвердил, что «Ауди» вела переговоры с «Маклареном» о сотрудничестве

Зак Браун подтвердил, что «Ауди» вела переговоры с «Маклареном» о сотрудничестве
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун подтвердил, что представители «Фольксваген» обращались к его компании с предложением о возможном сотрудничестве.

«Я слышал, что в «Фольксваген» что-то планируют вместе с «Ред Булл», используя бренд «Порше». Они вели переговоры со многими в Формуле-1, в том числе и с нами. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе нас полностью устраивает текущая ситуация.

Посмотрим, придёт ли «Фольксваген» в Формулу-1. Пока окончательное решение не принято. Когда придёт время, мы оценим своё положение дел и решим, как действовать в 2026 году», — приводит слова Брауна BBC.

Ранее Зак Браун отметил, что в сезоне-2022 Формула-1 может остаться без спринтерских гонок.

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