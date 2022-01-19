Прост рассказал о проблемах с новым мотором «Альпин»

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост, покинувший пост консультанта «Альпин», рассказал о проблемах с двигателем в стане французской команды.



«У мотора образца 2022 года есть небольшие проблемы с надёжностью. Во время симуляций на испытательном стенде выяснилось, что силовой агрегат пока не работает на желаемом уровне. Это очень амбициозный проект. Пока под вопросом и его производительность, потому что всё станет понятно только в момент, когда машина выйдет на трассу», — цитирует Алена Проста L'Equipe.



Напомним, 17 января стало известно, что Прост покинул должность консультанта «Альпин».



Также на прошлой неделе «Альпин» объявила, что исполнительный директор Марцин Будковски, который исполнял обязанности директора команды в 2021 году, несмотря на то что официально такой должности не существует, покинул команду. В настоящее время генеральный директор Лоран Росси на временной основе сам руководит командой.