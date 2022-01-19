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Формула-1 собирается запретить популярную традицию во время подготовки к гонкам

Формула-1 собирается запретить популярную традицию во время подготовки к гонкам
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Промоутеры гонок Формулы-1 в 2022 году не будут иметь возможности устраивать демонстрацию военной авиации в рамках предгоночной подготовки. Об этом сообщает RacingNews365.com

Напомним, во время многих Гран-при демонстрация пролетающих военных самолетов стала уже традицией.

Например, в Монце перед Гран-при Италии часто проходят пролеты самолетов итальянских ВВС, а «Красные стрелы», часть Королевских ВВС, развлекают толпу в Сильверстоуне перед Гран-при Великобритании.

В электронном письме, разосланном Формулой-1 промоутерам гонок сказано о том, что демонстрация военной авиации больше не разрешается.

Ссылаясь на желание сократить выбросы углекислого газа в рамках стремления Формулы-1 стать углеродно-нейтральной, запрет вводится для «поддержки целей Формулы-1 в области устойчивого развития».

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