Формула-1 собирается запретить популярную традицию во время подготовки к гонкам

Промоутеры гонок Формулы-1 в 2022 году не будут иметь возможности устраивать демонстрацию военной авиации в рамках предгоночной подготовки. Об этом сообщает RacingNews365.com
Напомним, во время многих Гран-при демонстрация пролетающих военных самолетов стала уже традицией.
Например, в Монце перед Гран-при Италии часто проходят пролеты самолетов итальянских ВВС, а «Красные стрелы», часть Королевских ВВС, развлекают толпу в Сильверстоуне перед Гран-при Великобритании.
В электронном письме, разосланном Формулой-1 промоутерам гонок сказано о том, что демонстрация военной авиации больше не разрешается.
Ссылаясь на желание сократить выбросы углекислого газа в рамках стремления Формулы-1 стать углеродно-нейтральной, запрет вводится для «поддержки целей Формулы-1 в области устойчивого развития».
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