Формула-1 собирается запретить популярную традицию во время подготовки к гонкам

Промоутеры гонок Формулы-1 в 2022 году не будут иметь возможности устраивать демонстрацию военной авиации в рамках предгоночной подготовки. Об этом сообщает RacingNews365.com

Напомним, во время многих Гран-при демонстрация пролетающих военных самолетов стала уже традицией.

Например, в Монце перед Гран-при Италии часто проходят пролеты самолетов итальянских ВВС, а «Красные стрелы», часть Королевских ВВС, развлекают толпу в Сильверстоуне перед Гран-при Великобритании.



В электронном письме, разосланном Формулой-1 промоутерам гонок сказано о том, что демонстрация военной авиации больше не разрешается.



Ссылаясь на желание сократить выбросы углекислого газа в рамках стремления Формулы-1 стать углеродно-нейтральной, запрет вводится для «поддержки целей Формулы-1 в области устойчивого развития».