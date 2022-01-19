Хорнер рассказал о подготовке Ферстаппена к сезону-2022

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, какой будет подготовка чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в этом году.

«У Макса было немного свободного времени с семьёй во время Рождества и Нового года. На прошлой неделе он снова начал тренироваться, так что у него все хорошо. Прошлый год был непростым для всех, поэтому было приятно отдохнуть во время каникул.

Он снова будет в Милтон-Кинсе где-то на следующей неделе. Конечно, на данном этапе года это в основном работа на симуляторе, нам предстоит много работы в виртуальном мире.



После этого наступает время для стандартной предсезонной работы. Установка сиденья, товары и прочее. С последней недели января он будет более занят. Сейчас мы полностью сосредоточены на 2022 году. 2021 год завершен. Мы празднуем тот факт, что у нас теперь номер один на машине, но 2021 год уже история. Сейчас всё внимание сосредоточено на шейкдауне, первых тестах, первой гонке и остальной части сезона», — приводит слова Хорнера Racingnews365.