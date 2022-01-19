Зак Браун: Хэмилтон не готов уйти на пенсию

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун считает, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон будет принимать участие в следующем сезоне Формулы-1.

«Я уверен, что он очень зол. Но я думаю, что гонщики хотят гоняться, а он боец, и он захочет вернуться и выиграть восьмой титул чемпиона мира. Я не думаю, что он готов уйти на пенсию

Конечно, я не так хорошо знаю Льюиса. И я не буду шокирован, если он всё-таки решит. Я не думаю, что кто-то должен считать само собой разумеющимся его возвращение.



Не стоит недооценивать то, как сильно он был разочарован и разгневан. Возможно, он ещё не принял решение, и, возможно, ему нужно время, чтобы сделать выбор.



Так что я не думаю, что мы должны исключать это или относиться к этому легкомысленно. Я просто думаю, что он все еще горит желанием участвовать в гонках, и это, в конечном счете, определит его решение», — приводит слова Брауна BBC.