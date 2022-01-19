Фернандо Алонсо высказался по поводу новых болидов Формулы-1
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40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу адаптации к новым болидам Формулы-1.
«Я не думаю, что теперь будет всё по-другому. Всё будет зависеть от производительности наших машин и работы на симуляторе, работы на зимних тестах, и в конечном итоге после трех или четырех гонок пилоты приспособятся к своим новым болидам и смогут выжимать из них максимум. Затем уже скоростные характеристики болида будут диктовать результаты в гонках.
Так что в плане адаптации я не думаю, что это будет большая разница — это просто тяжелая работа, или тяжелее, чем любой другой зимой, потому что нам придется проводить немного больше времени в симуляторе и вместе с командой», — приводит слова Алонсо PlanetF1.
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