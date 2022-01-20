Андретти — о Ферстаппене: давление свалилось с его плеч после победы в Формуле-1

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти считает, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену станет легче в психологическом плане после победы в предыдущем сезоне чемпионата.
«Вы можете говорить всё, что хотите, но когда вы достигаете своей конечной цели, большая часть давления сваливается с ваших плеч.
Он находится в очень хорошем месте. Он так упорно боролся за титул и теперь, вероятно, с удовольствием попытается повторить это. Это то, что движет тобой, это то, что поддерживает твою мотивацию. Но, по крайней мере, у него есть этот титул за плечами, что очень важно
Вы могли видеть, насколько сильной была фанатская база Ферстаппена в прошлом сезоне. Теперь он оправдал их доверие к себе, и теперь он знает, что они особенно ценят то, что он сделал», — приводит слова Андретти PlanetF1.
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