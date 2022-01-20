Мартин Брандл — о Льюисе Хэмилтоне: он вернётся

Экс-пилот Мартин Брандл считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продолжит своё выступление в Формуле-1, несмотря на слухи о том, что он в скором времени может завершить карьеру.

«Честно говоря, я не верю в то, что он завершил карьеру. Формула-1 фантастически успешна для бренда Mercedes-Benz, а Льюису 37 лет, и мы знаем, что он водит машину на пике своих возможностей. Сейчас он невероятно решителен и конкурентоспособен. Он вернётся», — приводит слова Брандла RacingNews365.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого обижен Хэмилтон из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.