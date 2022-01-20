Мартин Брандл — о Льюисе Хэмилтоне: он вернётся

Экс-пилот Мартин Брандл считает, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продолжит своё выступление в Формуле-1, несмотря на слухи о том, что он в скором времени может завершить карьеру.
«Честно говоря, я не верю в то, что он завершил карьеру. Формула-1 фантастически успешна для бренда Mercedes-Benz, а Льюису 37 лет, и мы знаем, что он водит машину на пике своих возможностей. Сейчас он невероятно решителен и конкурентоспособен. Он вернётся», — приводит слова Брандла RacingNews365.
Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон всерьёз задумывается о возможном уходе из чемпионата, а его будущее во многом может зависеть от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого обижен Хэмилтон из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби.
- 20 января 2022
-
11:54
-
11:02
-
09:54
- 19 января 2022
-
23:31
-
22:04
-
21:22
-
20:26
-
19:13
-
17:43
-
17:00
-
15:48
-
14:54
-
13:21
-
12:45
-
11:58
-
10:58
-
09:56
-
00:42
- 18 января 2022
-
22:52
-
21:53
-
20:43
-
19:41
-
18:57
-
18:01
-
16:53
-
15:58
-
14:40
-
13:47
-
12:35
-
11:57
-
11:09
-
09:41
-
00:56
- 17 января 2022
-
23:52
-
23:05