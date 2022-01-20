Хельмут Марко: нет причин полагать, что «Мерседес» и мы не будем фаворитами в этом году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о намерении защитить титул пилота Макса Ферстаппена в следующем сезоне Формулы-1.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы хотим защитить титул Макса Ферстаппена и имеем для этого все возможности.



В 2021 году у нас было две разных программы развития. Обе сработали.



Нет причин полагать, что «Мерседес и мы не будем фаворитами в этом году. Если только кто-то не нашёл философский камень в новом регламенте», — приводит слова Марко RacingNews365.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очков.

2. «Ред Булл» — 585,5.

3. «Феррари» — 323,5.

4. «Макларен» — 275.

5. «Альпин» — 155.

6. «Альфа Таури» — 142.

7. «Астон Мартин» — 77.

8. «Уильямс» — 23.

9. «Альфа Ромео» — 13.

10. «Хаас» — 0.