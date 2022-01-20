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Хельмут Марко: нет причин полагать, что «Мерседес» и мы не будем фаворитами в этом году

Хельмут Марко: нет причин полагать, что «Мерседес» и мы не будем фаворитами в этом году
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о намерении защитить титул пилота Макса Ферстаппена в следующем сезоне Формулы-1.

«Все, что я могу сказать, это то, что мы хотим защитить титул Макса Ферстаппена и имеем для этого все возможности.

В 2021 году у нас было две разных программы развития. Обе сработали.

Нет причин полагать, что «Мерседес и мы не будем фаворитами в этом году. Если только кто-то не нашёл философский камень в новом регламенте», — приводит слова Марко RacingNews365.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

1. «Мерседес» — 613,5 очков.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.

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