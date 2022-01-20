Хельмут Марко: нет причин полагать, что «Мерседес» и мы не будем фаворитами в этом году

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о намерении защитить титул пилота Макса Ферстаппена в следующем сезоне Формулы-1.
«Все, что я могу сказать, это то, что мы хотим защитить титул Макса Ферстаппена и имеем для этого все возможности.
В 2021 году у нас было две разных программы развития. Обе сработали.
Нет причин полагать, что «Мерседес и мы не будем фаворитами в этом году. Если только кто-то не нашёл философский камень в новом регламенте», — приводит слова Марко RacingNews365.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. «Мерседес» — 613,5 очков.
2. «Ред Булл» — 585,5.
3. «Феррари» — 323,5.
4. «Макларен» — 275.
5. «Альпин» — 155.
6. «Альфа Таури» — 142.
7. «Астон Мартин» — 77.
8. «Уильямс» — 23.
9. «Альфа Ромео» — 13.
10. «Хаас» — 0.
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