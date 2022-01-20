Вольф — о ГП Абу-Даби: не думаю, что мы когда-нибудь это переживём, особенно Льюис

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал ещё один комментарий по поводу решающего Гран-при Формулы-1 сезона-2021, который проходил в Абу-Даби.

«Мы любим этот спорт, потому что он честный. Секундомер никогда не врёт. Но когда мы нарушаем фундаментальный принцип справедливости, и секундомер перестаёт быть актуальным, вот тогда вы сомневаетесь в этом спорте. Когда вся твоя работа, кровь, пот и слёзы могут быть отняты у тебя. Я не думаю, что мы когда-нибудь это переживём, особенно Льюис как гонщик.

Способность Льюиса выстоять в трудный момнет часто подвергается ошибочному сомнению. Даже после Абу-Даби он сразу же поздравил Макса. Льюис хочет только одного: честной конкуренции на трассе», — приводит слова Вольфа Motorsport.