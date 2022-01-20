Ален Прост: я собирался баллотироваться на пост президента ФИА

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост рассказал, что он рассматривал возможность сменить недавно ушедшего президента ФИА, француза Жана Тодта.

«Открою вам секрет: я собирался баллотироваться на пост президента ФИА.

Я был в Формуле-1 почти 40 лет, выступая практически в любом качестве — от гонщика до босса команды и даже занимая должности в советах директоров различных команд.



Президентство могло бы стать той ролью, которая мне бы понравилась, но я не стремлюсь к чему-то конкретно. Я просто хочу быть счастливым и работать с людьми, с которыми мне нравится работать», — приводит слова Проста Motorsport.

Напомним, 17 января стало известно, что Ален Прост покинул должность консультанта «Альпин».