Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ален Прост: я собирался баллотироваться на пост президента ФИА

Ален Прост: я собирался баллотироваться на пост президента ФИА
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост рассказал, что он рассматривал возможность сменить недавно ушедшего президента ФИА, француза Жана Тодта.

«Открою вам секрет: я собирался баллотироваться на пост президента ФИА.

Я был в Формуле-1 почти 40 лет, выступая практически в любом качестве — от гонщика до босса команды и даже занимая должности в советах директоров различных команд.

Президентство могло бы стать той ролью, которая мне бы понравилась, но я не стремлюсь к чему-то конкретно. Я просто хочу быть счастливым и работать с людьми, с которыми мне нравится работать», — приводит слова Проста Motorsport.

Напомним, 17 января стало известно, что Ален Прост покинул должность консультанта «Альпин».

Новость по теме
Ален Прост обрушился с критикой на «Альпин» из-за просочившейся информации о его уходе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022