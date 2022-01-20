Российский гонщик Александр Смоляр перешёл в MP Motorsport

Пилот программы «СМП Рейсинг», россиянин Александр Смоляр вошёл в состав голландского коллектива MP Motorsport.

«Я очень рад, что проведу ещё один сезон в Формуле-3 – и сделаю это в составе команды MP Motorsport. В прошлом году на трассах чемпионата мне не раз приходилось сражаться с пилотами MP Motorsport. Как и я, они регулярно претендовали на места в первой тройке. Теперь же мы с этой командой будем работать вместе и постараемся выиграть так много гонок, как только сможем. А для начала – подготовимся как можно лучше к тестам и первому этапу чемпионата в Бахрейне», — приводит слова Смоляра сайт «СМП Рейсинг».

Чемпионат Формулы-3 2022 года будет состоять из девяти этапов, которые пройдут в рамках Гран-при Формулы 1. Первый этап 19 и 20 марта примет трасса в Бахрейне, последний состоится 10 и 11 сентября на автодроме в итальянской Монце.