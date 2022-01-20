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В «МП Моторспорт» прокомментировали подписание контракта со Смоляром

В «МП Моторспорт» прокомментировали подписание контракта со Смоляром
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Президент программы SMP Racing Александр Жемчужников и руководитель команды «МП Моторспорт» Сандер Дорсман прокомментировали подписание контракта между россиянином Александром Смоляром и голландским коллективом. Смоляр проведёт в Формуле-3 уже третий сезон.

«Учитывая опыт Александра в этой категории и уровень команды МР Motorsport, мы рассчитываем на самые высокие результаты. Уверены, что Саша станет лидером команды как в спортивном, так и в техническом аспектах, его опыт позволит инженерам команды работать максимально эффективно», – прокомментировал подписание контракта Смоляром президент программы SMP Racing Александр Жемчужников.

«То, что Александр и программа SMP Racing поверили в нашу команду, стало для нас отличной новостью. Безусловно, в этом году Александр будет одним из лучших пилотов категории. Он хорошо знает и машину, на которой будет выступать, и трассы чемпионата – и всё это должно стать фундаментом для отличного сезона», — добавил руководитель «МП Моторспорт» Сандер Дорсман.

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