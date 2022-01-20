Квят поучаствовал в мини-игре пресс-службы Ф-1 по выбору прозвища

Российский гонщик Даниил Квят принял участие в шутливом челлендже пресс-службы Формулы-1, в котором пользователям предлагалось назвать своё гоночное прозвище, ориентируясь на месяц своего рождения и первую букву фамилии. Даниил Квят по этим правилам получил прозвище «Невероятный пончик», о чём и сообщил в реплаях.
Напомним, в позапрошлом сезоне Квят выступал за «Альфа Таури». Впоследствии руководство «Ред Булл» приняло решение заменить Квята на молодого пилота, дебютанта Формулы-1 Юки Цуноду, который стал напарником Пьера Гасли.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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