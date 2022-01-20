Марио Андретти рассказал, от кого ждёт хороших выступлений в сезоне-2022 Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1978 года Марио Андретти рассказал, от кого из пилотов он ждёт хороших результатов в 2022 году.
«Я думаю, что Ландо Норрис скоро сможет стать силой, с которой нужно будет считаться. Карлос Сайнс подаёт надежды. Он показал, что приходит в себя, и ему комфортно в «Феррари». Он давит на Шарля Леклера и зачастую заставляет его нервничать. Даниэль Риккардо также продемонстрировал, что может быть на вершине с топ-командой.
Все ждут, что «Уильямс» продолжит прогрессировать, и я рад видеть, что Александер Албон получил шанс вернуться. Посмотрим, что «Альпин» сделает с Эстебаном Оконом, который совершенно не боится своего напарника, Фернандо Алонсо. Там будет за чем понаблюдать. Только посмотрите на выступления Пьера Гасли на протяжении всего сезона-2021. Это было великолепно.
На стартовой решётке много великолепных пилотов. Сейчас Формула-1 как никогда наполнена талантами», — приводит слова Андретти RacingNews365.
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