Двукратный чемпион IndyCar: Формула-1 уже не похожа на чемпионат пилотов

Двукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден признался, что Формула-1 привлекает его уже не так, как раньше.
«Для меня привлекательность Формулы-1 заключается в её автомобилях. Когда я думаю о «Королевских гонках», то мои мысли о состязании производителей, пытающихся создать самые быстрые авто — в рамках огромного бюджета. Вот такая составляющая всегда вызывала интерес.
Чем старше я становился, тем больше сам участвовал в гонках, но при этом продолжал смотреть Формулу-1 и уже понимал, что, возможно, это не то место, куда я хочу. Мне кажется, это уже не похоже на чемпионат пилотов. Я думаю, что IndyCar — это место, где каждый гонщик оказывается в положении самой большой конкуренции. В Формуле-1 этого, к сожалению, нет. Хотя ни о чём нельзя зарекаться. Всё меняется», — приводит слова Ньюгардена Autoweek.
- 21 января 2022
-
10:34
-
09:57
-
01:00
- 20 января 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:45
-
20:02
-
19:54
-
18:41
-
17:53
-
16:48
-
15:59
-
14:57
-
13:58
-
12:57
-
11:54
-
11:02
-
09:54
- 19 января 2022
-
23:31
-
22:04
-
21:22
-
20:26
-
19:13
-
17:43
-
17:00
-
15:48
-
14:54
-
13:21
-
12:45
-
11:58
-
10:58
-
09:56
-
00:42
- 18 января 2022
-
22:52
-
21:53