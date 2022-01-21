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Двукратный чемпион IndyCar: Формула-1 уже не похожа на чемпионат пилотов

Двукратный чемпион IndyCar: Формула-1 уже не похожа на чемпионат пилотов
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Двукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден признался, что Формула-1 привлекает его уже не так, как раньше.

«Для меня привлекательность Формулы-1 заключается в её автомобилях. Когда я думаю о «Королевских гонках», то мои мысли о состязании производителей, пытающихся создать самые быстрые авто — в рамках огромного бюджета. Вот такая составляющая всегда вызывала интерес.

Чем старше я становился, тем больше сам участвовал в гонках, но при этом продолжал смотреть Формулу-1 и уже понимал, что, возможно, это не то место, куда я хочу. Мне кажется, это уже не похоже на чемпионат пилотов. Я думаю, что IndyCar — это место, где каждый гонщик оказывается в положении самой большой конкуренции. В Формуле-1 этого, к сожалению, нет. Хотя ни о чём нельзя зарекаться. Всё меняется», — приводит слова Ньюгардена Autoweek.

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