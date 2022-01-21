Марко: Сайнс показал, что Леклер не тот вундеркинд, каким его многие считали

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко комплиментарно высказался о гонщике команды «Феррари» Карлосе Сайнсе.



«Карлос — очень хороший гонщик. Он покинул «Ред Булл» не из-за своих результатов. В любом случае он показал, что Леклер, вероятно, не тот вундеркинд, каким его многие считали.

Новый регламент осложняет прогнозы на этот сезон. Но если «Феррари» сможет добиться больших результатов за счёт новой машины, Карлос определённо будет в состоянии побороться за титул», — приводит слова Марко GrandPX.news.



Ранее Марко рассказал, что бывший босс «Рено» Сириль Абитебуль не станет возглавлять работу моторного подразделения австрийской команды, признавшись, что понятия не имеет, почему такие разговоры вообще возникли.