Технический директор «Астон Мартин» может перейти в «Альпин» вслед за Отмаром Зафнауэром

В случае ухода экс-руководителя «Астон Мартин» Отмара Зафнауэра в «Альпин», за ним во французскую команду может перейти технический директор «Астон Мартин» Эндрю Грин. Об этом сообщает Marca.



Зафнауэр и Грин работали вместе уже долгое время и отлично ладят друг с другом. Как отмечается в источнике, Грин «считается одним из лучших в своём деле», поскольку именно он придумал такую инновацию, как «нос с прорезями, который потом скопировали ряд других команд, включая ведущие».



Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Ален Прост покинул должность консультанта «Альпин», а также говорилось о скором назначении Зафнауэра. Кроме того, предполагается, что австрийская компания BWT станет главным спонсором «Альпин».