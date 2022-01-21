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Даниил Квят показал боксёрскую тренировку. Видео

Даниил Квят показал боксёрскую тренировку. Видео
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Российский гонщик Даниил Квят опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео с боксёрской тренировки.

«Первая в 2022-м», — подписал видео Квят.

На видео Квят проводит спарринг с тренером и занимается набивкой пресса.

Ранее Квят и другой бывший гонщик «Альфа Таури» и «Ред Булл» Александер Албон обсуждали возможность проведения шутливого боксёрского поединка — после того, как таиландец вслед за россиянином начал активные занятия боксом. В мае 2021 года Албон заявил, что надеется в скором времени объявить дату боя с Квятом. В сентябре стало известно, что Александер Албон занял место в «Уильямсе» на 2022 год, на которое, по информации прессы, претендовал и Квят.

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.

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