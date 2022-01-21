Петров считает, что «Хаас» допускал ошибки, позволяя Мазепину и Шумахеру бороться

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказал мнение, что команда Формулы-1 поступала стратегически неправильно, когда во время гонок сезона-2021 не раз допускала острую борьбу на трассе между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.
«Все те моменты, когда команда подводила Никиту своими тактическими решениями или он оказывался на трассе в борьбе с Миком Шумахером, это, конечно, стечение обстоятельств. Но и минус самой команды «Хаас»: в первую очередь она должна максимально тактично и тактически не давать напарникам бороться друг с другом, быстро меняя план гонки. Желательно, чтобы до борьбы на трассе не доходило. И тем более до столкновений двух пилотов одной команды — это просто недопустимо. У меня, по-моему, ни разу не было столкновений с Робертом Кубицей.
Понятно, что Никите сложно, но давайте посмотрим на второй сезон Мазепина. В первый год новичку, который пришёл в Формулу-1, не видя её изнутри, всегда трудно. Я прошёл через то же самое. Предлагаю подождать с выводами до конца второго сезона», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.
- 21 января 2022
-
20:00
-
19:30
-
19:06
-
18:30
-
18:09
-
16:57
-
15:50
-
14:48
-
13:33
-
12:28
-
11:50
-
10:34
-
09:57
-
01:00
- 20 января 2022
-
23:58
-
22:50
-
21:45
-
20:02
-
19:54
-
18:41
-
17:53
-
16:48
-
15:59
-
14:57
-
13:58
-
12:57
-
11:54
-
11:02
-
09:54
- 19 января 2022
-
23:31
-
22:04
-
21:22
-
20:26
-
19:13
-
17:43