Петров считает, что «Хаас» допускал ошибки, позволяя Мазепину и Шумахеру бороться

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказал мнение, что команда Формулы-1 поступала стратегически неправильно, когда во время гонок сезона-2021 не раз допускала острую борьбу на трассе между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.



«Все те моменты, когда команда подводила Никиту своими тактическими решениями или он оказывался на трассе в борьбе с Миком Шумахером, это, конечно, стечение обстоятельств. Но и минус самой команды «Хаас»: в первую очередь она должна максимально тактично и тактически не давать напарникам бороться друг с другом, быстро меняя план гонки. Желательно, чтобы до борьбы на трассе не доходило. И тем более до столкновений двух пилотов одной команды — это просто недопустимо. У меня, по-моему, ни разу не было столкновений с Робертом Кубицей.



Понятно, что Никите сложно, но давайте посмотрим на второй сезон Мазепина. В первый год новичку, который пришёл в Формулу-1, не видя её изнутри, всегда трудно. Я прошёл через то же самое. Предлагаю подождать с выводами до конца второго сезона», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.