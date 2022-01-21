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Петров считает, что «Хаас» допускал ошибки, позволяя Мазепину и Шумахеру бороться

Петров считает, что «Хаас» допускал ошибки, позволяя Мазепину и Шумахеру бороться
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказал мнение, что команда Формулы-1 поступала стратегически неправильно, когда во время гонок сезона-2021 не раз допускала острую борьбу на трассе между Миком Шумахером и Никитой Мазепиным.

«Все те моменты, когда команда подводила Никиту своими тактическими решениями или он оказывался на трассе в борьбе с Миком Шумахером, это, конечно, стечение обстоятельств. Но и минус самой команды «Хаас»: в первую очередь она должна максимально тактично и тактически не давать напарникам бороться друг с другом, быстро меняя план гонки. Желательно, чтобы до борьбы на трассе не доходило. И тем более до столкновений двух пилотов одной команды — это просто недопустимо. У меня, по-моему, ни разу не было столкновений с Робертом Кубицей.

Понятно, что Никите сложно, но давайте посмотрим на второй сезон Мазепина. В первый год новичку, который пришёл в Формулу-1, не видя её изнутри, всегда трудно. Я прошёл через то же самое. Предлагаю подождать с выводами до конца второго сезона», — заявил Петров в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

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