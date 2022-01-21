В «Хаасе» рассказали, кто заменит Мика Шумахера, если его услуги потребуются «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что Пьетро Фиттипальди будет заменять Мика Шумахера в случае, если услуги немца потребуются «Феррари». В сезоне-2022 Мик будет выступать в составе «Хааса», но при этом именно он будет являться третьим пилотом «Феррари».
«Я рад за Мика, и, конечно, обсуждал это с Маттиа Бинотто. Для нас это означает, что Пьетро Фиттипальди будет очень счастлив. В конец концов, это часть нашего партнёрства с «Феррари» и часть нашей договорённости. Очевидно, что если у вас хорошая машина и вам нужен опытный водитель, то Пьетро будет логичным выбором — он уже хорошо поработал за нас.
Вероятность того, что резервист будет пилотировать машину, если посмотреть на статистику, очень и очень мала. Но если такое произойдёт, то нас всё устроит.
Не стоит забывать, что Пьетро сделал в 2020 году, когда мы его посадили в кокпит вместо Ромена Грожана. Он проделал фантастическую работу. Мы не можем просить о большем. Нам не нужно долго думать о том, кто будет выступать. Он продемонстрировал большую лояльность, так мы и будем работать», — приводит слова Штайнера RACER.
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