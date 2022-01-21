«Хаас» планирует отдать пятничные практики пилоту «Феррари». Главный кандидат — Шварцман

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, кто из пилотов-дебютантов будет выступать в пятничных тренировках за рулём машин американской команды. Напомним, с сезона-2022 команды будут обязаны привлекать как минимум на двух этапах к работе пилотов-новичков в первых пятничных тренировках.
«На данный момент ситуация такова, что участвовать в третьих тренировках будет либо пилот от „Феррари“, либо Пьетро Фиттипальди. Думаю, это всё же будет гонщик программы „Феррари“. Мы обсудили этот момент вкратце, но это те вещи, в которых мы с Маттиа Бинотто быстро приходим к соглашению, нам не нужны долгие обсуждения или что-то подобное. Это то, что мы делаем друг для друга как партнёры, когда мы можем помочь друг другу», — цитирует Гюнтера Штайнера RACER.
Ожидается, что участником третьих тренировок от «Феррари» станет новоиспечённый тест-пилот команды, россиянин Роберт Шварцман. Наиболее вероятно, что именно он станет пятничным пилотом «Хааса».
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