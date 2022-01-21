Джовинацци высказался о своих шансах на возвращение в Формулу-1 в 2023 году

Бывший гонщик «Альфа Ромео», пилот Формулы-Е Антонио Джовинацци высказался о перспективе возвращения в Формулу-1 в 2023 году.
«Я знаю, что это непросто, но я попытаюсь вернуться в Формулу-1, потому что в этом году истекает срок действия многих контрактов гонщиков — а недавно мы могли увидеть, как такие пилоты, как Албон и Окон, получили свой второй шанс. Я чувствую, что не сделал в Формуле-1 всё, что мог, так что буду стараться до последнего.
Если возможностей не будет, то я не впаду в депрессию. Впереди много важных и интересных вариантов,, например, программа «Феррари» в WEC. В 2018 году я пробовал на вкус мир гонок на выносливость. Я помню опыт в Ле-Мане как один из самых прекрасных, что у меня был», — приводит слова Джовинацци Motorsport.
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