Жак Вильнёв сделал неожиданный вывод о причинах молчания Льюиса Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о причинах отсутствия каких-либо комментариев со стороны британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона после окончания минувшего сезона Формулы-1.
«Я интерпретирую молчание Хэмилтона тем, что он хочет дистанцироваться от Тото Вольфа. Ведь проигрывать можно и красиво, а Тото вёл себя как игрок в монополию, который в момент проигрыша просто переворачивает доску.
Мне кажется, что имидж Вольфа сильно пострадал. Хэмилтон чувствует это, ведь он также думает и о своём будущем в Америке, может быть, даже в Голливуде», — приводит слова Вильнёва RacingNews365 со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.
Ранее мнением о будущем Хэмилтона поделился российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров.
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