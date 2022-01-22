Дэн Тиктум: есть так мало мест, где может быть лучше, чем в Формуле-Е

Гонщик Формулы-2 Дэн Тиктум высказался о сложностях попадания в Формулу-1. В ноябре 2021 года стало известно, что Тиктум продолжит карьеру в Формул-Е.
«Звёзды должны сойтись абсолютно идеально, чтобы это произошло. Есть целый ряд причин, по которым у меня этого не получилось. Однако я чувствую, что с точки зрения инноваций Формула-E с годами будет становиться всё актуальнее и актуальнее. Да, я не смог попасть в Формулу-1, но, честно говоря, мне кажется, что существует так мало мест, где может быть лучше, чем в Формуле-Е», — приводит слова Тиктума RaceFans.
Летом прошлого года стало известно, что команда Формулы-1 «Уильямс» прекратила сотрудничество с Тиктумом, который являлся её резервным гонщиком. Официально причина столь резкого расставания не называется, однако очевидно, что к нему привели резкие высказывания про Николаса Латифи, которые позволял себе Тиктум.
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